Держбюджет у першому півріччі недоотримав 14 мільярдів доходів

Порівняно з аналогічним періодом 2017 року, доходи держбюджету зросли на 13,7%.

Державний бюджет України у січні-червні 2018 року одержав 449,056 млрд грн доходів, що на 14,128 млрд грн, або на 3,1%, нижче від планового показника на цей період.

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Як свідчать дані на сайті Державної казначейської служби України, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, доходи держбюджету у першому півріччі 2018 року зросли на 54,150 млрд грн, або на 13,7%.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2018 рік передбачає доходи в сумі 917,9 млрд грн, видатки - 991,7 млрд грн, граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.