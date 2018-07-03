У Фонді гарантування радять скасувати гарантії за валютними вкладами

Також у фонді вважають за необхідне підвищити гарантоване відшкодування за вкладами до 800 тисяч гривень.

В Україні можливе скасування виплати державою відшкодування за вкладами у збанкрутілих банках в іноземній валюті, але для цього потрібні зміни до законодавства.

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Таку думку висловив журналістам директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін.

«Гарантії з валютних вкладів я б зняв, чесно кажучи. Але це потрібно через закон робити. Я вважаю, що держава має гарантувати і підтримувати насамперед національну валюту», - сказав Ворушилін.

Водночас він підкреслив, що граничний обсяг гарантованого відшкодування за вкладами, який на даний час встановлений в розмірі 200 тисяч гривень, необхідно підвищити.

«Ми розуміємо, що для стабільності в суспільстві, в державі, в банках нам необхідно це робити. Що таке 200 тисяч на сьогодні? Це менше 10 тисяч доларів», - додав Ворушилін.

За його словами, граничний обсяг гарантованого відшкодування за вкладами можна підвищити до 800 тисяч гривень, але для цього, крім змін до законодавства, потрібна координація роботи правоохоронців і судової системи з фондом.

Довідка УНІАН. У ході очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк ухвалив рішення про виведення з ринку щодо 97 банків. За цей період Фонд гарантування виплатив вкладникам банків у своєму управлінні майже 90 млрд грн відшкодування за вкладами.

В управлінні фонду перебувають активи збанкрутілих банків на більш ніж 500 млрд грн за балансовою вартістю, проте їх оцінна вартість більш ніж у п'ятеро нижча через низьку якість цих активів.