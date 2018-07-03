Нацбанк назвав причини коливань на валютному ринку

НБУ пояснює коливання на валютному ринку в другій половині червня зниженням продажу валюти аграріями.

Зростання волатильності обмінного курсу гривні на міжбанківському валютному ринку у другій половині червня зумовлене зниженням пропозиції іноземної валюти з боку агропромислового комплексу.

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Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді Національного банку України за червень, оприлюдненому на сайті регулятора.

Відзначається, що Нацбанк зберігав свою присутність на ринку, згладжуючи надмірні коливання обмінного курсу гривні та поповнюючи міжнародні резерви у періоди перевищення пропозиції валюти над попитом.

У результаті купівля валюти Нацбанком перевищила її продаж на 24 млн дол. у червні і на 1,3 млрд дол. - з початку року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у червні відновив продаж валюти на міжбанківському валютному ринку після двомісячної перерви - з 16 квітня по 11 червня - в яку тільки купував валюту.

За січень-травень Нацбанк поповнив міжнародні резерви України на міжбанківському валютному ринку на 1,2 млрд дол.

Міжнародні резерви України на 1 червня 2018 року становили 18,1 млрд дол., що на 2,5% нижче показника на початок року.

Поточні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України, за даними дилерів комерційних банків, становлять 26,30/26,35 грн/дол.