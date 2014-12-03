ЄС вивчає можливості надання Україні додаткової фінансової допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі в інтерв'ю українським журналістам.

"Найближчими тижнями Комісія дасть оцінку наданню додаткової фінансової допомоги", - сказав Московісі.

Він нагадав, що раніше відповідний запит надійшов від української влади.

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За словами Московісі, третя програма буде супроводжуватися певними умовами. "Вона буде включати певну суму допомоги з прикріпленою політикою умов. Але це станеться тільки тоді, коли буде досягнуто домовленості продовжити додаткову фінансову допомогу", - пояснив єврокомісар.

Наразі робота над цим триває, додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Європейська комісія виділила наступний транш макрофінансової допомоги Україні - в розмірі 500 млн євро.

„Сьогодні Європейська комісія виділила макрофінансову підтримку Україні у розмірі 500 млн євро. Вже було виділено 860 млн євро в рамках двох макрофінансових програм для України. Це дуже конкретний сигнал європейської відданості Україні та допомоги вирішити кризу”, - сказала представник Єврокомісії Міна Андрєєва.