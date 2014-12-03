Глава Мінфіну прогнозує ухвалення держбюджету до кінця року на основі затверджених показників

Новопризначена очільниця Міністерства фінансів України Наталія Яресько прогнозує ухвалення державного бюджету наступного року до кінця поточного року, з використанням напрацювань попереднього уряду. Про це вона повідомила журналістам на брифінгу.

«Попередній уряд працював над бюджетом наступного року, і ми використовуватимемо ці напрацювання. Я тільки почала працювати. Думаю, до кінця року нам вдасться прийняти бюджет наступного року», - сказала міністр.

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Яресько також відзначила, що бюджет буде прийнято з прийняттям реформ соціальних фондів, бюджету і податкової реформи, яку розробляв попередній уряд.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав ухвалення "надзвичайно жорсткого" бюджету на 2015 рік пріоритетним завданням Верховної Ради до кінця 2014 року.

Міністерство фінансів України прогнозує падіння ВВП України у 2015 році на 4,5% за інфляції 13,4%.

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При цьому уряд обговорює з Міжнародним валютним фондом два сценарії для держбюджету на 2015 рік: падіння ВВП на 4,5% за інфляції 13,4% і падіння ВВП на 2,4% за інфляції 11,5%.

Мінфін пропонує дотримуватися більш песимістичного сценарію, щоб не мати потім проблем з бюджетним дефіцитом і боргами.