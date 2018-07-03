Це буде можливо у разі змін до законодавства або після входження в його капітал недержавного акціонера.

Державний «Ощадбанк» може стати учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб після змін до законодавства або після входження в його капітал недержавного акціонера.

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Про це повідомив журналістам директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін.

«Тут два варіанти: або поміняти законодавчо, або хтось зайде - купить міноритарну частку в капіталі «Ощадбанку», і тоді він потрапить до нас автоматом», - пояснив Ворушилін, відповідаючи на відповідне запитання.

За його словами, у Міжнародного валютного фонду і Світового банку однозначна позиція, що всі банки мають бути учасниками Фонду гарантування вкладів.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Кабінет міністрів України у лютому поточного року затвердив оновлену стратегію державного «Ощадбанку», яка передбачає часткову приватизацію фінустанови за участю міжнародного інвестора.

У листопаді 2016 року Міністерство фінансів підписало меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку про підтримку «Ощадбанку», а у травні поточного року ЄБРР офіційно анонсував плани входження у капітал фінустанови до кінця року.

Згідно з чинним законодавством, 100% вкладів у державному «Ощадбанку» гарантуються державою.