Нова голова Мінфіну назвала пріоритети: податкова реформа і зростання доходів бюджету

Міністерство фінансів України під керівництвом нового міністра Наталії Яресько зосередиться на проведенні податкової реформи й збільшенні доходів державного бюджету, заявила міністр у ході брифінгу.

«Що стосується бюджету на 2015 рік, ми зосередимося на податковій реформі, що передбачає спрощення адміністрування податків і збільшення доходів держбюджету за рахунок детінізації економіки й використання прозорих правил стягнення податків», - сказала Яресько.

Також, за її словами, має відбутися реформування самої бюджетної системи й вдосконалення адміністрування єдиного соціального внеску.

Читайте такожГлава Мінфіну очікує зростання економіки України з 2016 рокуМіністр повідомила, що бюджетний дефіцит у 2015 році традиційно покриватиметься за рахунок кредитів і фінансової допомоги партнерів.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада затвердила склад нового Кабінету міністрів, зокрема призначивши міністром фінансів України Наталію Яресько.