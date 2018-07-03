Антимонопольний комітет розблокував тендери із закупівлі сканерів для митниці - Гройсман

За словами прем'єра, закупівля і встановлення сканерів стане кроком у напрямку боротьби з контрабандою та прозорості кордонів.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розблокував тендери на закупівлю сканерів для митниці на загальну суму 1,3 млрд грн.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

«АМКУ розблокував тендери на закупівлю сканерів для митниці на загальну суму 1,3 млрд грн. Ми оголосили війну контрабанді й всіляко сприяємо прозорості кордонів. Закупівля та встановлення сканерів - крок у цьому напрямку», - зазначив прем'єр.

Також він подякував АМКУ за оперативні рішення щодо розблокування тендерів.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Державна фіскальна служба (ДФС) оголосила тендер на закупівлю сканерів, однак він був заблокований АМКУ.

У вересні минулого року прем'єр Гройсман пригрозив звільнити голову Антимонопольного комітету через скасування тендера ДФС із закупівлі сканерів.

За словами голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва, тендер не відбувся в зв'язку з недостатньою кількістю учасників на фінальній стадії аукціону.

ДФС не змогла провести тендер із метою закупити 10 сканерів із максимальним бюджетом закупівлі 10 млрд грн.

Наприкінці червня поточного року Гройсман повідомив про чергове блокування тендера.