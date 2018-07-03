Закон «Про валюту і валютні операції» замінить застарілий декрет Кабінету міністрів від 1993 року і передбачає принцип «дозволено все, що прямо не заборонено законом».

Президент Петро Порошенко планує завтра підписати закон про валюту.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він сказав під час українсько-сербського ділового форуму, в якому взяв участь разом з президентом Сербії Александром Вучичем.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 червня ухвалила закон «Про валюту і валютні операції», який замінить застарілий декрет Кабінету міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 1993 року і передбачає принцип «дозволено все, що прямо не заборонено законом» .

За інформацією НБУ, закон набуде чинності наступного дня після його публікації й буде введений у дію через сім місяців перехідного періоду, за шість з яких регулятор доопрацює свої нормативно-правові акти та обнародує їх для завчасного ознайомлення.

Зокрема, за новим законом банки зможуть проводити валютні операції без додаткових ліцензій, бізнес - отримувати кредити у нерезидентів без їх реєстрації, а громадяни - інвестувати кошти за кордон без індивідуальних ліцензій НБУ.

Також закон скасує встановлений для бізнесу максимальний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами у межах 180 днів і санкції за порушення у вигляді штрафу в розмірі 100% суми операції і заборони на проведення зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, новий закон скасує валютний контроль дрібних розрахунків, залишивши лише вже діючий фінансовий моніторинг операцій в сумі зі 150 тис. грн.