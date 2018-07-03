«Мінус» зовнішньої торгівлі України зріс майже на чверть

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс на 29,9%.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України у січні-травні 2018 року зведено з дефіцитом на рівні 2,912 млрд дол., що на 23,3% вище дефіциту за аналогічний період 2017 року.

Читайте такожПлатіжний баланс України вийшов у плюс на $266 мільйонів

Як повідомляється на сайті Національного банку України, у тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс на 29,9% - до 3,351 млрд дол.

Профіцит зовнішньої торгівлі послугами за цей період зріс удвічі - до 439 млн дол.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 млрд дол. проти 541,6 млн дол. профіциту за попередній рік.

Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами України у 2017 році зведено з дефіцитом на рівні 6,848 млрд дол., що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.