НБУ опустив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 4 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2629.9259 (3 липня – 2623.2692)
100 EUR – 3067.8086 (3 липня – 3053.2230)
10 RUR – 4.1600 (3 липня – 4.1547)
У вівторок, 3 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,31/26,34 грн/дол.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів, гривня зміцнилася до долара на 1 копійку.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,66/30,69 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4162/0,4170 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2993 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 608 угод на суму 392,40 млн дол.