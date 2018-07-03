Апеляційний суд Запорізької області дозволив виконати на території України рішення суду Росії про стягнення боргу на користь структури Дерипаски

Фонд держмайна в касаційному порядку оскаржив цю постанову Апеляційного суду Запорізької області.

Апеляційний суд Запорізької області своєю постановою допустив до виконання на території України рішення Арбітражного суду Красноярського краю у справі про стягнення з Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату (ЗАлК) заборгованості на користь компанії, афілійованої з колишнім власником ЗАлКу Олегом Дерипаскою.

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Про це на засіданні Спеціальної комісії Верховної Ради з питань приватизації повідомив директор ЗАлКу Дмитро Лобіков.

«Апеляційна інстанція скасувала рішення суду першої інстанції і реалізувала судове рішення на користь афілійованої компанії «Русала», тобто, росіяни отримали виконавчі документи, щоб стягувати кошти з нашого підприємства. Це прецедент і дуже поганий прецедент», - сказав він.

Як додав Лобіков, підприємство звернулося до прокуратури Запорізької області, щоб вона подала касацію на це рішення, на що обласний прокурор відповів, що передав це право Фонду державного майна України.

Присутні на засіданні спецкомісії представники Фонду держмайна повідомили, що в касаційному порядку оскаржили постанову Апеляційного суду Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в жовтні минулого року оцінив стартову вартість 68% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату у 278,4 млн грн, однак продаж буде проходити у відповідності з нормами нового закону про приватизацію, причому стартова ціна об'єкта знижена в 2,63 рази – до 105,878 млн грн. Держпакет акцій підприємства продадуть у вигляді об'єкта малої приватизації на електронному майданчику.

Довідка УНІАН. Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат раніше був єдиним в Україні виробником первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн в рік.

В квітні 2011 року комбінат приступив до завершення консервації потужностей електролізного цеху, що залишалися чинними, і оголосив про припинення випуску первинного алюмінію через його збитковість, зокрема, через високі тарифи на електроенергію. В даний час потужності з виробництва алюмінію на комбінаті законсервовані, первинний алюміній не виготовляється. Крім того, в останні роки ЗАлК ліквідував глиноземне виробництво і припинив випуск глинозему.

У 2014-2015 роках держава з допомогою судів повернула під свій контроль 68,01% акцій комбінату. Підставою для повернення акцій у держвласність стало те, що попередній власник пакета акцій російська компанія «Русал» довела підприємство до жалюгідного стану і не виконала інвестиційні зобов'язання.