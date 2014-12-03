Комітет Держдуми: росіяни не виграють від деномінації рубля
Деномінація рубля не допоможе росіянам зберегти свої доходи і примножити їх, всупереч заявам інших депутатів
Про це заявив заступник голови комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков, пише РИА Новости.
Раніше в ЛДПР заявили, що деномінація рубля можлива у зв'язку з подальшим падінням курсу національної валюти і від неї росіяни нічого не втратять, а лише примножать, до того ж вона актуальна в поточній економічній обстановці.
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"По-перше, це неможливо. Населення точно не виграє, тому що нулі "округляють" у верхню сторону", - повідомив Аксаков.
"Я не знаю ні однієї деномінації, ні однієї такої процедури, від якої б люди виграли. Про деномінацію зараз, я вважаю, навіть шкідливо говорити і неправильно", - додав парламентарій.