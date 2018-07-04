Стало відомо, з яких країн українські заробітчани перераховують додому найбільше грошей

Більшість грошей українці перераховують із країн Євросоюзу, де перебувають на заробітках.

Протягом січня-березня цього року українці перерахували з-за кордону додому 2 млрд 614 млн доларів - офіційними та неофіційними каналами.

За весь минулий рік загальна сума становила 9 млрд 331 млн доларів. Такі дані наводить Національний банк України, передає ТСН.

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Найбільші надходження відбуваються з Польщі: за увесь 2017 рік звідти надійшло 3 млрд 116 млн доларів, а за перший квартал цього року - 865 млн доларів.

Росія за надходженнями на другому місці: 1 млрд 359 млн доларів торік і 300 млн доларів за перший квартал 2018-го.

Зі США торік перерахували 679 млн доларів, а за січень-березень цього року - 192 млн доларів.

Більшість грошей українці перераховують із країн Євросоюзу, де перебувають на заробітках. Суми коштів звідти уп'ятеро більші, ніж із країн СНД: 1 млрд 640 млн доларів (ЄС) проти 340 млн доларів (СНД).

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України очікує обсяг грошових переказів від трудових мігрантів в 2018 році на рівні 9 мільярдів доларів, що відповідає обсягу переказів 2017 року.