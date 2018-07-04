Підсанкційним компаніям в Україні зняли частину обмежень
Національний банк дозволив особам, до яких застосована санкція "запобігання виведенню капіталів за межі України", виконувати свої зобов’язання перед українськими контрагентами, а також здійснювати обов'язкові платежі до бюджету, виплату заробітної плати тощо.
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Як повідомляє прес-служба регулятора, це рішення, яке сьогодні набуває чинності, було затверджено постановою Правління НБУ № 73 від 3 липня 2018 року.
Повідомляється також, що Національний банк привів свої вимоги у відповідність до рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 21.06.2018 "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 21.06.2018 № 176/2018.
Регулятор зазначив, що на виконання пункту 4 цього рішення, Національний банк продовжив механізм реалізації застосованих РНБО санкцій банками, небанківськими установами, національним оператором поштового зв’язку, платіжними організаціями.
«Пунктом 4 рішення РНБО від 21 червня 2018 року Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), застосованих до осіб, передбачених пунктом 2 цього рішення», – уточнили в НБУ.