Підсанкційним компаніям в Україні зняли частину обмежень

Національний банк України дозволив підсанкційним компаніям виконувати свої зобов’язання перед українськими контрагентами.

Національний банк дозволив особам, до яких застосована санкція "запобігання виведенню капіталів за межі України", виконувати свої зобов’язання перед українськими контрагентами, а також здійснювати обов'язкові платежі до бюджету, виплату заробітної плати тощо.

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Як повідомляє прес-служба регулятора, це рішення, яке сьогодні набуває чинності, було затверджено постановою Правління НБУ № 73 від 3 липня 2018 року.

Повідомляється також, що Національний банк привів свої вимоги у відповідність до рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 21.06.2018 "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 21.06.2018 № 176/2018.

Регулятор зазначив, що на виконання пункту 4 цього рішення, Національний банк продовжив механізм реалізації застосованих РНБО санкцій банками, небанківськими установами, національним оператором поштового зв’язку, платіжними організаціями.

«Пунктом 4 рішення РНБО від 21 червня 2018 року Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), застосованих до осіб, передбачених пунктом 2 цього рішення», – уточнили в НБУ.