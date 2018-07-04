Гройсман: не всі правоохоронці мають бажання побороти тіньові схеми на митниці

За словами прем'єра, автори тіньових схем, які були б неможливими без участі правоохоронців, спершу створюють бізнесу проблеми при ввезенні товарів, після чого пропонують «вирішити питання» за певний відсоток.

Небажання деяких правоохоронців побороти тіньові схеми на митниці, що призводять до контрабанди і втрати бюджетом десятків мільярдів гривень, є серйозним викликом для керівництва України.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Можу сказати, що не всі мають бажання побороти тіньові потоки. Це також є серйозним викликом для всієї правоохоронної системи, керівництва держави щодо адекватного реагування на ці виклики», - сказав він.

За словами прем'єра, автори тіньових схем, які були б неможливі без участі правоохоронців, спершу створюють бізнесу проблеми при ввезенні товарів, а після цього пропонують «вирішити питання» за певний відсоток.

«Держава втрачає десятки мільярдів. Вони (автори тіньових схем - УНІАН), напевне, заробляють десятки мільйонів або сотні мільйонів. Але держава втрачає десятки мільярдів. У такий складний час це неприпустимо. Мій основний заклик для всіх - схаменутися», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово перебувати на митних пунктах для виявлення порушень.

Гройсман назвав найбільш популярні схеми контрабанди, на боротьбі з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані «піджаки»), яка частинами переносить партію товару як ручну поклажу; підміна документів на товар, що робить його дешевшим за реальну вартість; використання так званого «шостого» методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дає змогу приховувати «сірий» імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом «Євро-4». Крім того, глава уряду повідомив про кричущий випадок «чорного» імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить у нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дасть змогу залучити до бюджету близько 100 млрд грн.