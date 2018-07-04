Гройсман: не всі правоохоронці мають бажання побороти тіньові схеми на митниці
Небажання деяких правоохоронців побороти тіньові схеми на митниці, що призводять до контрабанди і втрати бюджетом десятків мільярдів гривень, є серйозним викликом для керівництва України.
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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.
«Можу сказати, що не всі мають бажання побороти тіньові потоки. Це також є серйозним викликом для всієї правоохоронної системи, керівництва держави щодо адекватного реагування на ці виклики», - сказав він.
За словами прем'єра, автори тіньових схем, які були б неможливі без участі правоохоронців, спершу створюють бізнесу проблеми при ввезенні товарів, а після цього пропонують «вирішити питання» за певний відсоток.
«Держава втрачає десятки мільярдів. Вони (автори тіньових схем - УНІАН), напевне, заробляють десятки мільйонів або сотні мільйонів. Але держава втрачає десятки мільярдів. У такий складний час це неприпустимо. Мій основний заклик для всіх - схаменутися», - наголосив Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово перебувати на митних пунктах для виявлення порушень.
Гройсман назвав найбільш популярні схеми контрабанди, на боротьбі з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані «піджаки»), яка частинами переносить партію товару як ручну поклажу; підміна документів на товар, що робить його дешевшим за реальну вартість; використання так званого «шостого» методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дає змогу приховувати «сірий» імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом «Євро-4». Крім того, глава уряду повідомив про кричущий випадок «чорного» імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить у нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.
За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дасть змогу залучити до бюджету близько 100 млрд грн.