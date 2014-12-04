Центробанк Росії визнав поточний курс рубля загрозою для фінансової стабільності

Поточний курс рубля значно відхилився від фундаментальних значень. Динаміка курсу призводить до виникнення ризиків для стабільності фінансової системи, йдеться в заяві Центробанку Росії, оприлюдненому на сайті регулятора.

Читайте такожБанк Росії перед виступом Путіна вирішив урятувати рубль від обвалуЗокрема, курс рубля відхилився від тих рівнів, які визначаються дією макроекономічних чинників, насамперед впливають на стан платіжного балансу: цінами на експортовані товари, диференціалом відсоткових ставок, економічною активністю та іншими параметрами». На думку регулятора, надмірна волатильність курсу може призвести до виникнення ризиків для фінансової стабільності та сприяти створенню стійких девальваційних та інфляційних очікувань.

Регулятор обіцяє вживати заходів, що сприяють поверненню валютного курсу до фундаментально обґрунтованих значень.

"У разі необхідності Банк Росії готовий і надалі здійснювати валютні інтервенції без обмежень за обсягом і попереднього оголошення. Інформація про розмір проведених інтервенцій буде публікуватися в установленому порядку", - йдеться в заяві.

Раніше в Держдумі вважали можливою деномінацію рубля.