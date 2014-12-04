У ЦБ Росії заявили, що все-таки будуть намагатися врятувати рубль
09:11, 04 грудня 2014Фінанси
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У Банку Росії заявили, що знову готові здійснювати валютні інтервенції без обмежень за обсягом заради підтримки рубля.
ЦБ РФ знову спробує зупинити падіння рубля / ru.wikipedia.org
Центральний банк РФ заявив про готовність здійснювати валютні інтервенції без обмежень за обсягом у зв'язку з тим, що поточний курс рубля "відхилився від фундаментально обгрунтованих значень", повідомляє Прайм.
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"За оцінками Банку Росії, поточний курс рубля істотно відхилився від фундаментально обгрунтованих значень, - сказано в заяві регулятора. - У разі необхідності Банк Росії готовий і надалі здійснювати валютні інтервенції без обмежень за обсягом і попереднього оголошення".
Раніше УНІАН повідомляв, що у російських банків заради порятунку рубля хочуть забрати трильйон бюджетних коштів.
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