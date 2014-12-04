У ЦБ Росії заявили, що все-таки будуть намагатися врятувати рубль

Центральний банк РФ заявив про готовність здійснювати валютні інтервенції без обмежень за обсягом у зв'язку з тим, що поточний курс рубля "відхилився від фундаментально обгрунтованих значень", повідомляє Прайм.

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"За оцінками Банку Росії, поточний курс рубля істотно відхилився від фундаментально обгрунтованих значень, - сказано в заяві регулятора. - У разі необхідності Банк Росії готовий і надалі здійснювати валютні інтервенції без обмежень за обсягом і попереднього оголошення".

Раніше УНІАН повідомляв, що у російських банків заради порятунку рубля хочуть забрати трильйон бюджетних коштів.