Гройсман похвалився боротьбою з контрабандою: надходження на Одеській митниці зросли в два рази

Середній обсяг надходжень від розмитнення одного контейнера зріс до 1 млн грн з 500 тис. грн.

Надходження до державного бюджету від розмитнення товарів на Одеській митниці після посилення боротьби з контрабандою, за період 20-26 червня, зросли удвічі.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Різниця зараз приблизно у два рази. При першому розмитненні 500 тисяч за контейнер гривень у середньому заплатили, а зараз мільйон гривень. Це величезні гроші. Коли я розумію, що ми почали боротьбу і ці гроші потрапили до бюджету, то хтось їх втратив. І я розумію, що це шалені гроші. Я думаю, що в багатьох кабінетах істерика, потоку немає. І я думаю, що вони будуть готові на кардинальні речі, щоб це відновити», - сказав він.

За словами прем'єра, зростання надходжень від розмитнення контейнерів із взуттям зросло до 21 600 доларів з 16 600 доларів за контейнер. Крім того, зростання надходжень від розмитнення тканин зросло до 24 000 доларів з 11 200 доларів за контейнер, іграшок - до 30 500 доларів з 24 300 доларів за контейнер.

«І це я ще не кажу про нафту», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план із боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово перебувати на митних пунктах для виявлення порушень.

Гройсман назвав найбільш популярні схеми контрабанди, на боротьбі з якими будуть сконцентровані зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені коштовним товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані «піджаки»), які частинами переносять партію товару як ручну поклажу; підміна документів на товар, що робить його дешевшим за реальну вартість; використання так званого «шостого» методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дозволяє приховувати «сірий» імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного палива під виглядом «Євро-4». Крім того, глава уряду повідомив про кричущий випадок «чорного» імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить в нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити в бюджет близько 100 млрд грн.