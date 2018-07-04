Гройсман хоче боротися з контрабандою з допомогою ВМС

Прем'єр заявив про можливість проведення військових навчань біля морських суден з 4000 контейнерів, які не хочуть заходити на розмитнення.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про можливість проведення військових навчань біля морських суден з 4000 контейнерами, які не бажають заходити на розмитнення, сподіваючись, що згодом товар вдасться ввезти за допомогою тіньових схем.

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Про це очільник уряду заявив на засіданні уряду в середу.

«4000 контейнерів стоять у нейтральних водах, не заходять, не розмитнюються. Їм кажуть «завтра, післязавтра, через тиждень, домовимося». Чи не домовимося, розмитнюйте, ввозіть в Україну, продавайте товар за чесною ціною, платіть податки в бюджет. У мене питання: Збройні сили України таку політику підтримують? Степане Тимофійовичу (Полторак, міністр оборони - УНІАН)?», - зазначив Гройсман.

У свою чергу, міністр оборони запропонував «підігнати судна ближче до берега» за допомогою Військово-морських сил.

«Може, їх потрібно трохи з нейтральних вод Військово-морськими силами підігнати ближче до берега?», - запропонував Полторак.

Після цього Гройсман допустив можливість проведення військових навчань поблизу суден з контейнерами.

«Степане Тимофійовичу, недовго чекати того дня, коли я звернуся до Збройних сил України, провести десь там поблизу навчання. Чесно вам можу сказати - не можу цього терпіти. І подільником я не збираюся ні у кого бути», - сказав очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план щодо боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово перебувати на митних пунктах для виявлення порушень.

Гройсман назвав найбільш популярні схеми контрабанди, на боротьбі з якими буде сконцентровано зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані «піджаки»), яка по частинах переносить партію товару як ручну поклажу; підміна документів на товар, що робить його дешевшим від реальної вартості; використання так званого «шостого» методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дає змогу приховувати «сірий» імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного пального під виглядом «Євро-4». Крім того, очільник уряду повідомив про волаючий випадок «чорного» імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить у нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дасть змогу залучити в бюджет близько 100 млрд грн.