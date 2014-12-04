"Ощадбанк" видасть 5 млрд гривень кредиту на газ найбільшому виробникові добрив в Україні

Кабінет міністрів України доручив державному «Ощадбанку» надати Одеському припортовому заводу кредит в обсязі 5 млрд грн терміном на рік для закупівлі природного газу, необхідного для власних виробничих потреб і технологічних потреб підприємства.

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Доручення, згідно з документом, має бути здійснене поза процедурами державних закупівель. Причому строк надання кредиту може бути продовжено за наявності достатнього забезпечення зобов'язань.

«Кредит надається для забезпечення досягнення необхідного рівня фінансування поточної діяльності публічного акціонерного товариства" Одеський припортовий завод "та можливості закупівлі на умовах стовідсоткової передплати газу, який буде використовуватися суспільством виключно для власних виробничих і технологічних потреб в обсягах, необхідних для забезпечення його стабільної роботи, - сказано у розпорядженні. - Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству фінансів, Фонду державного майна за участю Національного банку та публічного акціонерного товариства "Державний Ощадбанк України» вжити заходів для проведення у встановленому порядку розрахунків за договором купівлі-продажу природного газу, який буде укладений між Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та Одеським припортовим заводом на загальну суму 5 млрд гривень, у тому числі із залученням кредиту на суму 5 млрд гривень строком до одного року із можливістю пролонгації під достатнє і прийнятне забезпечення».

Причому Мінфін, Мінекономрозвитку, ФДМУ та НАК «Нафтогаз України» повинні у 10-денний термін внести зміни до фінансового плану ОПЗ, провести збори акціонерів заводу і погодити умови закупівлі газу.

Контроль за цільовим використанням коштів покладено на Фонд держмайна.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабмін вирішив продати Одеський припортовий завод до жовтня 2015 року.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить із країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.

Завод є акціонерним товариством, державний пакет акцій становить 94,56%. Водночас, згідно з урядовим рішенням, підприємство має бути приватизоване не пізніше вересня 2015 року. Як очікується, 24 грудня поточного року Фонд державного майна України проведе на фондовій біржі "Перспектива" аукціон з продажу 5% акцій заводу за початкової вартості пакета акцій 39,9 млн грн.