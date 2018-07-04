Нацбанк відреагував на тиражований у ЗМІ прогноз про можливе падіння гривні до 40,8 за долар

Регулятор 12 липня оприлюднить новий прогноз для економіки України.

Національний банк 12 липня оголосить оновлений прогноз подальшого розвитку макроекономічної ситуації в Україні залежно від прогресу у співробітництві з Міжнародним валютним фондом.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі регулятора, коментуючи тиражовану у ЗМІ презентацію з прогнозованою за відсутності нових траншів МВФ девальвацією гривні до кінця року до 31,8 грн/дол., а в разі ще й падіння цін на метал - до 40,8 грн/дол.

«Національний банк не коментує документи анонімного походження, які циркулюють в Інтернет-мережі. Оновлений прогноз, який відображатиме актуальний бачення Національного банку щодо подальшого розвитку макроекономічної ситуації, зокрема й залежно від прогресу в співробітництві з МВФ, буде оприлюднено під час прес-брифінгу з монетарної політики 12 липня і детально опублікований в Інфляційному звіті 19 липня», - йдеться в коментарі.

Відзначається, що Нацбанк розглядає різні сценарії розвитку ситуації, щоб ухвалювати найефективніші рішення і захищати економіку від потенційних ризиків, визначаючи базовий сценарій, який має найбільш високу ймовірність реалізації.

Також в НБУ нагадали, що за підсумками останньої дискусії комітету з монетарної політики регулятор розглядає два різні сценарії залежно від подальшої співпраці з МВФ, найбільш ймовірний з яких передбачає продовження реформ і співпраці з Фондом.

Разом з тим, як пояснили в НБУ, регулятор вивчає і потенційні, але менш імовірні альтернативні прогнозні сценарії, в основу яких закладено припущення про відсутність реформ і фінансової підтримки офіційних кредиторів у комбінації з іншими чинниками, включаючи зміну ситуації на зовнішніх ринках.

«З урахуванням цих сценаріїв Національний банк відзначав і продовжує наголошувати на важливості проведення структурних реформ, необхідних для подальшої співпраці з МВФ, з метою забезпечення макрофінансової стабільності та стійкого економічного зростання», - йдеться в коментарі.

Довідка УНІАН. Поточна програма України й МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ і внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України за даними дилерів комерційних банків сьогодні - 4 липня - на середину торгів становили 26,42/26,44 грн/дол.