Кабмін призначив нового заступника міністра фінансів
Кабінет міністрів призначив на посаду заступника міністра фінансів Юрія Гелетія, який з жовтня 2015 року очолював Департамент фінансової політики Мінфіну.
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Як повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на рішення уряду, ухвалене 4 липня, Гелетій продовжить роботу над стратегією розвитку державного банківського сектору, управлінням та реформуванням держбанків, небанківського сектору, публічних інвестицій та інновацій.
За інформацією Мінфіну, Гелетій має ступінь кандидата економічних наук. У період з 2003 по 2015 роки він працював у Національному банку України, пройшовши шлях від економіста до керівника підрозділу в структурі банківського нагляду.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня підтримала подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка, після чого Кабінет міністрів поклав виконання обов'язків голови Міністерства фінансів на першого заступника міністра Оксану Маркарову.