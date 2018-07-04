Кабмін призначив нового заступника міністра фінансів

13:59, 04 липня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Кабінет міністрів призначив на посаду заступника міністра фінансів Юрія Гелетія, який з жовтня 2015 року очолював Департамент фінансової політики Мінфіну.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на рішення уряду, ухвалене 4 липня, Гелетій продовжить роботу над стратегією розвитку державного банківського сектору, управлінням та реформуванням держбанків, небанківського сектору, публічних інвестицій та інновацій.

За інформацією Мінфіну, Гелетій має ступінь кандидата економічних наук. У період з 2003 по 2015 роки він працював у Національному банку України, пройшовши шлях від економіста до керівника підрозділу в структурі банківського нагляду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня підтримала подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка, після чого Кабінет міністрів поклав виконання обов'язків голови Міністерства фінансів на першого заступника міністра Оксану Маркарову.

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Теги: #Кабмін#Мінфін