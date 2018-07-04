Порошенко підписав закон про валюту: що зміниться

Президент назвав підписання закону актом економічної свободи.

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою закон про валюту, який лібералізує обіг валюти і вводить принцип «дозволено все, що не заборонено».

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Як передає кореспондент УНІАН, закон був підписаний під час зустрічі президента з бізнесом у Києві.

«Це ще одна наша перемога, і це ще один акт економічної свободи», - сказав президент.

Представники бізнесу, які були присутні на зустрічі, в цілому висловили підтримку ухваленого закону.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 21 червня ухвалила в цілому Закон «Про валюту і валютні операції», який замінить застарілий декрет Кабінету міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» 1993 року і передбачає принцип «дозволено все, що прямо не заборонено законом».

За інформацією НБУ, закон набуде чинності на наступний день після його опублікування і вводиться в дію через сім місяців перехідного періоду, за шість з яких регулятор допрацює свої нормативно-правові акти та оприлюднить їх для завчасного ознайомлення.

Зокрема, за новим законом банки зможуть проводити валютні операції без додаткових ліцензій, бізнес - отримувати кредити у нерезидентів без їх реєстрації, а громадяни - інвестувати кошти за кордон без індивідуальних ліцензій НБУ.

Також закон скасує встановлений для бізнесу максимальний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами в межах 180 днів і санкції за порушення у вигляді штрафу в розмірі 100% суми операції та заборони на проведення зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, новий закон скасує валютний контроль дрібних розрахунків, залишивши тільки вже діючий фінансовий моніторинг операцій в сумі зі 150 тис. грн.