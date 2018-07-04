Президент направив до Ради законопроект про заміну податку на прибуток

У законопроекті міститься норма, згідно з якою він набере чинності тільки після визначення компенсаторів втрат державного бюджету.

Президент України Петро Порошенко направив на розгляд парламенту законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, у разі прийняття якого оподаткуванню підлягатиме лише та частина прибутку, яка виводиться з бізнесу.

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Як передає кореспондент УНІАН, це рішення президент прийняв у ході зустрічі з бізнесом у Києві, підписавши відповідне подання.

«Законопроект не створює протиріччя з нашими міжнародними партнерами, тому що в ньому міститься норма, згідно з якою він набере чинності тільки після визначення компенсаторів втрат державного бюджету», - сказав він.

При цьому виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Ганна Дерев'янко, яка була присутня на зустрічі, не висловила однозначної підтримки законопроекту, незважаючи на те, що більша частина присутніх представників бізнесу однозначно підтримала рішення президента.

«Ми підходимо до цього питання виважено», - сказала вона.

За словами Дерев'янко, не всі пропозиції ЄБА до законопроекту було враховано.

Президент, у свою чергу, закликав не дискредитувати законопроект.

«Коли ЄБА буде президентом – тоді вирішуватиме... Якщо вас щось не влаштовує - подавайте альтернативний законопроект. Завалите обидва», - сказав Порошенко.

На зустрічі були присутні представники всіх основних бізнес-асоціацій України. Проти законопроекту виступив один з представників бізнесу, ще чотири утрималися, а решта однозначно підтримали проект закону.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року Кабінет міністрів підтримав законопроект про введення податку на виведений капітал, який передбачає оподаткування не прибутку, а дивідендів і прирівняних до них доходів, за ставками 15% і 20% відповідно.

Порошенко сподівається на введення податку на виведений капітал замість податку на прибуток з 1 січня 2019 року, вважаючи його нетривіальним рішенням для прискорення економічного зростання нашої країни.

Водночас ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд виступив проти введення цього податку без компенсації втрат держбюджету.

За оцінками експертів, введення податку на виведений капітал замість існуючого в Україні податку на прибуток в перший рік призведе до втрат бюджетних доходів в розмірі від 1,2% до 1,5% ВВП, що становить від 37 до 47 млрд грн.

Наприкінці червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що непродумане введення податку на виведений капітал може призвести до фінансової кризи.