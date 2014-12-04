Рубль після термінових дій Банку Росії для його порятунку поки зростає
ЦБР знову підтвердив свої наміри здійснювати валютні інтервенції на ринку без обмежень обсягу та без попереднього оголошення.
Рубль зріс уранці четверга після заяв Центробанку про ситуацію на валютному ринку й підвищення доступності валютної ліквідності через операції репо в умовах ризиків дефіциту валюти, необхідної для погашення зовнішніх позик в умовах західних санкцій, передає Reuters.
Сьогодні вранці ЦБ повідомив про зниження ставок за всма термінами таких операцій - до LIBOR плюс 0,5 відсотка (замість LIBOR плюс 1,5 відсотка), а також знову підтвердив свої наміри здійснювати валютні інтервенції на ринку без обмежень за обсягом і без попереднього оголошення й зазначив, що поточний курс рубля істотно відхилився від фундаментально обґрунтованих значень.
На 10.30 мск пара долар/рубль розрахунками "завтра" торгувалася поблизу позначки 52,84, що на дві третини відсотка нижче попереднього закриття.
Євро до цього часу впав на один відсоток до 64,95 рубля.
Бівалютний кошик оцінюється в 58,30 рубля, на 42 копійки дешевше вчорашнього закриття біржового.
Читайте такожБанк Росії перед виступом Путіна вирішив урятувати рубль від обвалуУ фокусі уваги - сьогоднішнє звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів, саме напередодні якого, за оцінкою деяких учасників ринку, Центробанк і міг активізуватися у справі захисту рубля від надмірного зниження.
Далі рубль може реагувати вже на ступінь важливості інформації економічного і політичного характеру, що міститься у виступі Путіна.
Рубль з минулого четверга за вчорашній день регулярно оновлював дно після рішення ОПЕК не скорочувати видобуток нафти, що призвело до падіння нафтових котирувань на п'ятирічні мінімуми.
Зараз барель Brent оцінюється у $70,20, WTI - у $67,84.
Центробанк, крім зниження ставок валютного репо, відзначився на ринку з валютними інтервенціями. У понеділок він продав $700 мільйонів, про обсяг можливих учорашніх продажів стане відомо у п'ятницю вранці.