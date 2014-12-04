Рубль після термінових дій Банку Росії для його порятунку поки зростає

Рубль зріс уранці четверга після заяв Центробанку про ситуацію на валютному ринку й підвищення доступності валютної ліквідності через операції репо в умовах ризиків дефіциту валюти, необхідної для погашення зовнішніх позик в умовах західних санкцій, передає Reuters.

Сьогодні вранці ЦБ повідомив про зниження ставок за всма термінами таких операцій - до LIBOR плюс 0,5 відсотка (замість LIBOR плюс 1,5 відсотка), а також знову підтвердив свої наміри здійснювати валютні інтервенції на ринку без обмежень за обсягом і без попереднього оголошення й зазначив, що поточний курс рубля істотно відхилився від фундаментально обґрунтованих значень.

На 10.30 мск пара долар/рубль розрахунками "завтра" торгувалася поблизу позначки 52,84, що на дві третини відсотка нижче попереднього закриття.

Євро до цього часу впав на один відсоток до 64,95 рубля.

Бівалютний кошик оцінюється в 58,30 рубля, на 42 копійки дешевше вчорашнього закриття біржового.

Читайте такожБанк Росії перед виступом Путіна вирішив урятувати рубль від обвалуУ фокусі уваги - сьогоднішнє звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів, саме напередодні якого, за оцінкою деяких учасників ринку, Центробанк і міг активізуватися у справі захисту рубля від надмірного зниження.

Далі рубль може реагувати вже на ступінь важливості інформації економічного і політичного характеру, що міститься у виступі Путіна.

Рубль з минулого четверга за вчорашній день регулярно оновлював дно після рішення ОПЕК не скорочувати видобуток нафти, що призвело до падіння нафтових котирувань на п'ятирічні мінімуми.

Зараз барель Brent оцінюється у $70,20, WTI - у $67,84.

Центробанк, крім зниження ставок валютного репо, відзначився на ринку з валютними інтервенціями. У понеділок він продав $700 мільйонів, про обсяг можливих учорашніх продажів стане відомо у п'ятницю вранці.