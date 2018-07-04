Гройсман про Продана: поки я прем'єр-міністр, він керуватиме ДФС

16:14, 04 липня 2018
Фінанси
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Продан залишиться головою ДФС, поки Гройсман очолює уряд / фото УНІАН

Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослав Продан очолюватиме відомство, доки прем'єр-міністром є Володимир Гройсман.

Про це очільник уряду заявив на селекторній нараді в ДФС.

«Потрібно відзначити, що багато зусиль було зроблено керівником Мирославом Проданом. Доки я прем'єр-міністр, він керуватиме ДФС. А я нікуди не збираюся», - сказав Гройсман.

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Теги: #Гройсман#Продан#ДФС