Гройсман про Продана: поки я прем'єр-міністр, він керуватиме ДФС

Також прем'єр зазначив, що не збирається залишати свою посаду.

Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослав Продан очолюватиме відомство, доки прем'єр-міністром є Володимир Гройсман. Про це очільник уряду заявив на селекторній нараді в ДФС. «Потрібно відзначити, що багато зусиль було зроблено керівником Мирославом Проданом. Доки я прем'єр-міністр, він керуватиме ДФС. А я нікуди не збираюся», - сказав Гройсман.

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