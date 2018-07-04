Податкова міліція продовжує функціонувати - Гройсман

За словами Гройсмана, основним завданням податкової міліції є припинення корупційних схем, а функціонувати вона повинна в координації з Національною поліцією.

Податкова міліція продовжує функціонувати, незважаючи на те, що її правовий статус не визначений.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на селекторній нараді в Державній фіскальній службі.

«Можливо, є дискусія, є податкова міліція чи ні. Для мене такої дискусії немає - податкова міліція є», - сказав він.

За словами Гройсмана, основним завданням податкової міліції є припинення корупційних схем, а її функціонування має відбуватися в умовах координації з Національною поліцією.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року податкова міліція в Україні де-юре поза законом, оскільки в Податковому кодексі податкова міліція виявилася ліквідованою через технічну помилку.

І в уряді, і в парламенті розраховували ухвалити закон про створення Служби фінансових розслідувань, яка акумулювала б функції контролю всіх видів фінансово-економічних операцій в країні і дала б змогу ліквідувати економічні підрозділи в інших відомствах, включаючи МВС і СБУ, тому повноваження податкової міліції відновлено не були.