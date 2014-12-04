Глава ВТБ прирівняв до війни відключення російських банків від системи SWIFT

Глава російського банку ВТБ Андрій Костін в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt застеріг західні країни від введення нових санкцій щодо російської економіки, повідомляє "Новое время".

Зокрема, можливе відключення російських банків від платіжної системи SWIFT Костін прирівняв до оголошення війни.

За словами банкіра, відразу після відключення російських банків від системи SWIFT посол США в РФ повинен буде покинути Москву.

"На мою особисту думку, введення подібних санкцій означатиме війну", - заявив Костін.

Російська банківська система є найвразливішим сегментом російської економіки, оскільки в більшості випадків спирається на долар і євро.

Читайте такожРосія через санкції може перейти на застарілу систему грошових переказів 90-х роківСистема SWIFT - співтовариство всесвітніх міжбанківських телекомунікацій. За день через мережу SWIFT проходять платіжні доручення більш ніж на шість трильйонів доларів, у ній беруть участь понад 10 000 фінансових організацій у 210 країнах.

Раніше резолюція Європарламенту із закликом виключити Росію з глобальної міжбанківської системи SWIFT викликала емоційну реакцію у глави мінекономрозвитку РФ.

“Я розраховую, що ні, SWIFT не піде на це, тому що це божевілля, це я б сказав, військові дії насправді. Безумовно, ми будемо робити всі кроки, для того, щоб захистити нашу банківську систему в цій ситуації", - заявив міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв.