Інвестиції в економіку окупованого Росією Криму скоротилися на 70%

У розвиток економіки окупованого Росією Криму за рахунок усіх джерел фінансування у січні-вересні 2014 року вкладено 15 млрд 252,3 млн рублів інвестицій - на 60,9% нижче рівня дев'яти місяців минулого року, передають "Новости Крыма" з посиланням на дані Кримстату.

Читайте такожПодаткова РФ вимагає від кримчан відомості про їх рахунки і вклади у банках України«Основну частину інвестицій в основний капітал спрямовано у житлове будівництво (43% загального обсягу), більша частина з яких направлена на будівництво власного житла (88,8%). Підприємствами промислових видів діяльності освоєно 12,4% республіканського обсягу інвестицій в основний капітал, обсяг яких склав 1897,8 млн рублів. Найбільші обсяги інвестицій серед промислових видів діяльності освоєні підприємствами з постачання електроенергії, газу та кондиційованого повітря - 54%; переробної промисловості - 37,3%. Частка підприємств добувної промисловості і розроблення кар'єрів в освоєнні інвестицій склала 6,3%; водопостачання; каналізації, поводження з відходами - 2,4% від усіх інвестицій у промисловість», - зазначає Кримстат.

«У цілому в економіці республіки фінансування інвестиційної діяльності за рахунок власних коштів підприємств та організацій становило 48% загального обсягу інвестицій в основний капітал. За рахунок кредитів банків та інших позик освоєно 5%; коштів іноземних інвесторів - 3% інвестицій в основний капітал», - повідомив Кримстат.