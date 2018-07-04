Долар і євро в Україні подорожчають

Нацбанк опустив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 липня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2643.7983 (4 липня – 2629.9259)

100 EUR – 3077.9100 (4 липня – 3067.8086)

10 RUR – 4.1815 (4 липня – 4.1600)

У середу, 4 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,43/26,45 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала до долара на 9 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,78/30,80 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4176/0,4181 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4380 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 482 угоди на суму 290,84 млн дол.