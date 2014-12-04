Промова Путіна викликала нове падіння рубля

Долар на Московській біржі подорожчав приблизно на рубль - від 52,5 до 53,5 рублів за долар, повідомляє Дзеркало тижня.

У своїй промові Путін заявив, що ні в кого не вийде досягти військової переваги над Росією і що у країни є всі можливості для захисту суверенітету.

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Він стверджує, що країни Заходу намагаються вибудувати навколо Росії мало не залізну завісу".

Путін також сказав, що Крим для Росії має "величезне цивілізаційне і сакральне значення".

У своїй промові Путін знову заявив, що в Україні відбувся державний переворот і що Росія не буде підкорятися тиску Заходу. "Однак нас зараз усіма силами намагаються переконати в тому, що це і є грамотна, зважена політика, якій ми повинні бездумно і сліпо підкорятися. Цього не буде", - сказав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що Центробанк Росії визнав поточний курс рубля загрозою для фінансової стабільності.