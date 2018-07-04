Президент Європарламенту підписав рішення про надання мільярда євро Україні

Президент Європарламенту Антоніо Таяні підписав рішення щодо надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.

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Про це йдеться в повідомленні посла України в Королівстві Бельгія, представника України при Європейському союзі і Європейському співтоваристві з атомної енергії Михайла Точицького у мікроблозі Twitter.

"Рішення ЄП і Ради щодо надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро було підписано сьогодні президентом Таяні і головою Австрії напередодні 20-го саміту Україна-ЄС. Велике дякую за підтримку всім друзям України в ЄС!" - повідомив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Рада Євросоюзу схвалила рішення про виділення Україні четвертого пакету макрофінансової допомоги, розмір якої становить 1 млрд євро. 13 червня Європарламент підтримав відповідну пропозицію Єврокомісії.

Серед необхідних умов, за яких Україна може отримати цей кредит, є дотримання ефективних демократичних механізмів, у тому числі багатопартійної парламентської системи, верховенства права, гарантій поваги до прав людини. Крім того, надання позики залежить від прогресу у боротьбі з корупцією, і зокрема зі створенням спеціалізованого Антикорупційного суду згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії. Також Україна має запустити автоматичну систему перевірки з декларування активів та відкрити для перевірки реєстр даних кінцевих бенефіціарів, які володіють компаніями.

***Макрофінансова допомога ЄС - це особливий інструмент для вирішення серйозних фінансових проблем у країнах-сусідах ЄС. Від початку кризи в Україні у 2014 році це вже четверта така програма. Крім неї ЄС надає й інші типи фінансової підтримки Україні. На сьогодні вже виділено 2,8 млрд. євро, але у січні 2018 року було скасовано виділення додаткового траншу в розмірі 600 млн. євро через невиконання Україною всіх умов для його виділення.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) визначив, що Україні потрібно 4,5 млрд доларів (3,6 млрд євро) для виконання фінансових зобов’язань у 2018 і на початку 2019 року.