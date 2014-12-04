Гривня на міжбанку сьогодні впала уже до 15,70 за долар
Сьогодні зранку українська валюта подешевшала на 10 копійок.
У четвер, 4 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на 12:30 знизилися до 15,35/15,70 порівняно з 15,25/15,60 на закритті в середу.
Про це повідомляє УкрДилінг.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 18,90/19,33.
Котирування гривні до російського рубля встановилися на рівні 0,28/0,29.
Читайте такожПромова Путіна викликала нове падіння рубляЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк 3 грудня з 14:00 установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США - 1518.5623 грн (з 14.00 2 грудня - 1510.6043);
100 євро - 1886.6618 (з 14.00 2 грудня - 1883.5725);
10 російських рублів - 2.9912 (з 14.00 2 грудня - 2.9158).
Таким чином, НБУ знову знизив офіційний курс гривні.