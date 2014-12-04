Гривня на міжбанку сьогодні впала уже до 15,70 за долар

У четвер, 4 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на 12:30 знизилися до 15,35/15,70 порівняно з 15,25/15,60 на закритті в середу.

Про це повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 18,90/19,33.

Котирування гривні до російського рубля встановилися на рівні 0,28/0,29.

Читайте такожПромова Путіна викликала нове падіння рубляЯк повідомляв УНІАН, Нацбанк 3 грудня з 14:00 установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1518.5623 грн (з 14.00 2 грудня - 1510.6043);

100 євро - 1886.6618 (з 14.00 2 грудня - 1883.5725);

10 російських рублів - 2.9912 (з 14.00 2 грудня - 2.9158).

Таким чином, НБУ знову знизив офіційний курс гривні.