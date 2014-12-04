НБУ вчора надав банкам рефінансування на понад 2 млрд гривень

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування 10 банкам строком на 1 день під 17,5% річних на 1,216 млрд грн, 2 банкам строком на 359 днів під 14% річних на 1,125 млрд грн.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 4,704 млрд грн 13 банкам під 7,5% річних на один день, на 1,3 млрд грн 2 банкам на 7 днів під 11% річних, на 303 млн грн 3 банкам на 14 днів під 11,5% річних, 3 банкам на 253 млн грн на 27 днів під 12% річних.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем зріс до 8,514 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 16,5%, у т. ч. за кредитами овернайт - 15,2% річних.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Нацбанк надав банкам рефінансування на суму 1,488 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 5,429 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 7,869 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 16,6%, у т. ч. за кредитами овернайт - 15,5% річних.