ДФС хоче контролювати сплату податків за допомогою штрих-кодів у чеках

Нововведення дозволить краще контролювати власне переміщення товарів і виконання суб'єктами підприємництва своїх податкових зобов'язань, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook голова ДФС Ігор Білоус.

«Є пропозиція ввести обов'язкове відображення в товарному чеку коду товару за системою EAN. Якщо хтось не знає - це європейський стандарт штрих-коду, призначений для кодування ідентифікатора товару і виробника. Такий захід посилить контроль над дотриманням податкових зобов'язань підприємців, у тому числі ПДВ», - наголосив Білоус.

Причому він звернув увагу, що додаткових витрат держбюджету таке нововведення не потребує. «А ось його реалізація, паралельно з електронним адмініструванням ПДВ, дозволить поповнити бюджет на 12 млрд грн», - зазначив голова ДФС.

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Раніше Білоус зазначав, що вказання штрих-коду дозволить також посилити митний контроль пересування товарів і просунутися в боротьбі з контрабандою.

Як повідомляв УНІАН, від 1 січня 2013 року в Україні набули чинності законодавчі норми про дистанційний моніторинг касових операцій, які передбачають впровадження системи електронної касової звітності. Підприємцям було надано відстрочення до 1 січня 2014 року, їх не штрафували за відсутність касових апаратів з модулями для формування електронної звітності.

У 2015 році Кабінет міністрів розраховує реалізувати масштабну податкову реформу, яка дозволить скоротити кількість податків до 9 від 22, а також знизити податкове навантаження на бізнес, водночас посиливши контроль за виконанням податкових зобов'язань, за рахунок поліпшення адміністрування податкових платежів.