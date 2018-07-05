Рада ввела «єдине вікно» на митниці

Закон регламентує функціонування єдиного сайту з електронними документами для контролюючих органів та обмежує максимальний час митного контролю.

Верховна Рада ухвалила закон про електронізацію процедур митного оформлення через механізм «єдиного вікна», а також про оптимізацію та спрощення митних процедур.

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За відповідне рішення проголосували 254 народних депутата з 226 мінімально необхідних.

«Ми цим законом не впроваджуємо додаткові види контролю... Якщо раніше ті чи інші документи потрібно було подавати в паперовому вигляді, зараз увесь цей пакет документів буде в єдиному митному вікні. Це дуже велика дерегуляція, дуже велике спрощення», - сказав секретар комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Олег Кришин.

Зокрема, закон регламентує функціонування єдиного сайту з електронними документами для контролюючих органів, скасовує необхідність подачі паперових скан-копій документів, а також впроваджує обмеження часу для проведення контролю митними органами.

У ході розгляду законопроекту в парламенті Кришин особливо наполіг на ухваленні низки поправок до нього.

«Якщо правки не буде схвалено... Ми повністю розбалансуємо цей законопроект. Це два роки роботи, будь ласка, народні депутати», - підкреслив секретар профільного комітету.

Суть однієї з поправок озвучила член комітету парламенту з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова.

«Я зараз буду вас агітувати за поправку авторства Кришина, Южаніної, Острікової, якою вносяться зміни до 319 статті Митного кодексу... Я вас агітую за 319 статтю, якою ми повністю змінюємо порядок взаємодії суб'єктів ЗЕД (зовнішньоекономічної діяльності - УНІАН), де ми залишаємо лише два контролюючих органи - орган доходів і зборів та прикордонник», - зазначила вона.

В результаті парламент підтримав усі поправки, озвучені Кришиним.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДФС, механізмом єдиного вікна на митниці користується близько 75% суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Із 1 лютого урядом було запроваджено диференційований підхід до обов'язкового застосування "єдиного вікна" з урахуванням особливостей транспортних операцій. При цьому було продовжено на 1 рік можливість добровільного застосування системи «єдиного вікна» у випадках переміщення товарів транзитом, вивезення за межі України товарів морським, залізничним і авіаційним транспортом, ввезення в Україну товарів у поштових або міжнародних експрес-відправленнях, декларування товарів у нових місцях митного оформлення, в яких менше 90 днів застосовується система «єдиного вікна».