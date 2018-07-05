Парламент прийняв закон про незалежні наглядові ради в держбанках

Раніше, 21 червня, Рада повернула цей законопроект на доопрацювання у профільний комітет.

Верховна Рада України ухвалила за основу і в цілому законопроект, що передбачає вдосконалення корпоративного управління в державних банках.

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення щодо законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою вдосконалення функціонування фінансового сектора в Україні (№8331) проголосували 263 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Перший заступник голови Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко, доповідаючи по законопроекту, повідомив, що документ був серйозно доопрацьований профільним комітетом, і тому закликав парламентаріїв ухвалити його за основу і в цілому.

«Комітетом був доопрацьований законопроект. Перш за все у частині збалансування частин парламенту і президента - встановлено рівну кількість і в конкурсній комісії і в наглядовій раді. І, оскільки ми серйозно допрацювали технічні деталі - просимо підтримати у цілому», - сказав Довбенко.

Він повідомив, що закон сприятиме поліпшенню діяльності фінансового сектора в Україні.

«Ми маємо навести порядок в державному секторі банківської системи, який становить загрозливо монопольні 56% і є хронічно збитковим і неефективним. Друге, ми маємо сьогодні неефективний контроль за сотнями мільярдів гривень з держбюджету, які ми спрямовуємо на підтримку держбанків, і цей законопроект нам дозволяє навести і тут порядок», - повідомив депутат.

Також він зазначив, що закон дозволить удосконалити корпоративне управління державними банками і створити незалежні наглядові ради.

«Ми сьогодні не маємо сформованих наглядових рад у державних банках, і цей законопроект дає можливість запустити новий механізм і нарешті мати порядок. Також ми маємо навести порядок і в наших зобов'язаннях, які ми маємо перед нашими партнерами, а там ми повинні отримати фіндопомогу на суму 800 млн дол. і це допоможе нашій економіці ефективніше працювати», - повідомив Довбенко.

Згідно з текстом закону, зокрема, пропонується формувати наглядову раду державного банку з дев'яти членів, з яких шість членів мають бути незалежними, а три члена - представниками держави пропорційно від президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради.

Для визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку Кабмін створює конкурсну комісію, до складу якої входять один представник від президента, три представника від уряду і один представник від профільного комітету Верховної Ради.

Довідка УНІАН. Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів фунустановами - «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

Кабінет міністрів у жовтні 2017 року подав до Верховної Ради законопроект про корпоративне управління в державних банках, на ухваленні якого наполягають міжнародні партнери України, однак парламент 20 березня 2018 року відхилила проект.

21 червня поточного року Рада повернула цей законопроект на доопрацювання у профільний комітет.