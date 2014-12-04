Російський рубль і гривня через війну падали найшвидше у світі (таблиця)

За темпами девальвації рубль поступився лише гривні: від початку цього року російська валюта втратила у доларовому вираженні майже 40% своєї вартості, тоді як українська - 46%, повідомляє РБК.

Інші «слабкі» валюти тримаються від лідерів на чималій відстані: ганський седі та аргентинський песо, що йдуть слідом, знецінилися лише на чверть.

Раніше УНІАН повідомляв, що валютний ринок Росії негативно відреагував на початок послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам.