Російський рубль і гривня через війну падали найшвидше у світі (таблиця)
14:13, 04 грудня 2014Фінанси
0
За темпами девальвації цього року російський рубль поступається лише гривні.
Рубль і гривня в цьому році - найбільш слабкі валюти у світі / Фото УНІАН
За темпами девальвації рубль поступився лише гривні: від початку цього року російська валюта втратила у доларовому вираженні майже 40% своєї вартості, тоді як українська - 46%, повідомляє РБК.
Інші «слабкі» валюти тримаються від лідерів на чималій відстані: ганський седі та аргентинський песо, що йдуть слідом, знецінилися лише на чверть.
Раніше УНІАН повідомляв, що валютний ринок Росії негативно відреагував на початок послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним зборам.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter