Порошенко зареєстрував у Раді законопроект про введення податку на виведений капітал

Новий податок замінить податок на прибуток підприємств, що діє на сьогодні.

Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про упровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток підприємств, що діє на сьогодні.

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Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал зареєстрований у парламенті сьогодні, 5 липня, під номером 8557, однак текст документа наразі не оприлюднено.

Петро Порошенко заявив про наміри направити законопроект до парламенту в ході зустрічі з бізнесом у Києві вчора, 4 липня, підписавши відповідне подання. За його словами, законопроект не створює протиріччя вимогам міжнародних партнерів, оскільки містить норму про набуття чинності тільки після визначення компенсаторів втрат державного бюджету.

Більша частина присутніх представників бізнесу однозначно підтримали рішення президента, тоді як виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Анна Дерев'янко не висловила однозначної підтримки, оскільки не всі пропозиції ЄБА до законопроекту були враховані.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року Кабінет міністрів підтримав законопроект про упровадження податку на виведений капітал, який передбачає оподаткування не прибутку, а дивідендів і прирівняних до них доходів, за ставками 15% і 20% відповідно.

Порошенко сподівається на упровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток з 1 січня 2019 року, вважаючи його нетривіальним рішенням для прискорення економічного зростання нашої країни.

Водночас ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд виступив проти упровадження цього податку без компенсації втрат держбюджету.

За оцінками експертів, упровадження в Україні податку на виведений капітал замість податку на прибуток у перший рік призведе до втрат бюджетних доходів у розмірі від 1,2% до 1,5% ВВП, що становить від 37 до 47 млрд грн.

Наприкінці червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що непродумане упровадження податку на виведений капітал може привести до фінансової кризи.