Ухвалений Радою закон вводить кримінальну відповідальність за втручання в роботу держбанку - НБУ

Також новий закон забезпечить відповідність корпоративного управління в держбанках міжнародним стандартам.

Ухвалений Верховною Радою Закон «Про вдосконалення функціонування фінансового сектора в Україні» передбачає кримінальну відповідальність за незаконне втручання у діяльність посадових осіб державного банку.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, також новий закон гарантуватиме реалізацію стратегії розвитку державних банків і одночасно забезпечить відповідність корпоративного управління в державних банках міжнародним стандартам.

Тепер в кожному держбанку буде наглядова рада, що складається з дев'яти членів, в тому числі шести незалежних і по одному представнику президента, Кабінету міністрів і парламенту.

Крім того, закон визначає перелік критеріїв, яким мають відповідати незалежні члени наглядової ради та представники держави.

Претенденти до наглядової ради будуть визначатися на конкурсній основі строком на три роки.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 5 липня, ухвалила за основу і в цілому законопроект, що передбачає вдосконалення корпоративного управління в державних банках.

Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів фунустановами - «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

Кабінет міністрів у жовтні 2017 року подав до Верховної Ради законопроект про корпоративне управління в державних банках, на ухваленні якого наполягають міжнародні партнери України, однак парламент 20 березня 2018 року відхилив його.

21 червня поточного року Рада повернула цей законопроект на доопрацювання в профільний комітет.