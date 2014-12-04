Україна може отримати 105 млн євро бюджетної підтримки ЄС в середині 2015 року

Про це йдеться в опублікованій на сайті Міністерства фінансів України брошурі «Бюджетна підтримка ЄС в Україні», метою якої є залучення громадськості до процесу формування держбюджету.

У брошурі нагадується, що ЄС виплатив Україні перший транш розміром 250 млн. євро на умовах виконання чотирьох критеріїв прийнятності, включаючи державну політику, макроекономічну стабільність, управління держфінансами і прозорість бюджету.

«Другий транш, максимальний розмір якого 105 млн. євро, можна очікувати в середині 2015 року, що залежатиме від конкретних результатів у сфері боротьби з корупцією, державних закупівель, доступу до інформації, управління державними фінансами, реформи державної служби, конституційної реформи і законодавства про вибори», - наголошується в брошурі.

Також повідомляється, що ЄС здійснюватиме моніторинг виконання умов виплати другого траншу і співпрацюватиме в цьому напрямі з урядом України, громадянським суспільством і провідними українськими і міжнародними експертами.

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Довідка УНІАН. Контракт для України з розвитку держави і підтримки реформ є частиною пакета загальної фінансової допомоги Європейського Союзу Україні обсягом 11 млрд євро, погодженого й ухваленого Європейською комісією в березні цього року. Угода про фінансування контракту була підписана президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу і прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком 13 травня 2014 року.