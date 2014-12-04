Нацбанк знизив офіційний курс гривні ще на 11 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 4 грудня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1529.6657 (з 14.00 3 грудня - 1518.5623);

100 євро - 1886.2308 (з 14.00 3 грудня - 1886.6618);

10 російських рублів - 2.8128 (з 14.00 3 грудня - 2.9912).

Читайте такожНБУ вчора надав банкам рефінансування на понад 2 млрд гривеньЯк повідомляв УНІАН, сьогодні зранку українська валюта подешевшала вже на 10 копійок.

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на 12:30 знизилися до 15,35/15,70 порівняно з 15,25/15,60 на закритті в середу.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 18,90/19,33.

Котирування гривні до російського рубля встановилися на рівні 0,28/0,29.