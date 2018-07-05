Валютні гойдалки тривають: гривня торгується по 26,48 за долар

Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася на 13 копійок.

У четвер, 5 липня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановились на рівні 26,42/26,48 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилась щодо долара на 13 копійок.

Котирування гривні щодо євро встановились на рівні 30,89/30,96 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4175/0,4189 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,4715 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 264 угоди на суму 159,14 млн дол.