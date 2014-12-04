НБУ сьогодні продавав банкам долари вже по 15,30 грн

Національний банк України на валютному аукціоні для визначення рівноважного курсу 4 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,2951 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

«Загальний обсяг задоволених заявок учасників аукціону - 3 млн дол. США. Середньозважений курс гривні за результатами аукціону - 15,2951 грн за 1 долар», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, загальний обсяг заявок суб'єктів ринку становив 13,5 млн дол., мінімальний курс (курс відсікання) - 15,2875 грн/дол.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк на валютному аукціоні 3 грудня продав банкам 3 млн дол. США за середньозваженим курсом 15,1855 грн/дол.

Регулятор з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів для пошуку рівноважного курсу.

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З 28 листопада НБУ прийняв рішення скоротити обсяг продажу валюти з 5 млн дол. до 3 млн дол., оскільки деякі банки розглядають ці аукціони регулятора як джерело задоволення попиту на іноземну валюту.