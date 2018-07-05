Фонд гарантування продовжив ліквідацію ще одного банку

Фонд проводить ліквідацію «Фідобанка» з червня 2016 року.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив продовжити процедуру ліквідації «Фідобанку» на два роки - до 19 липня 2020 року включно.

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Як повідомляється на сайті Фонду, на аналогічний період продовжуються повноваження ліквідатора банку Олександра Коваленка.

Довідка УНІАН. «Фідобанк» (раніше - банк «Ажіо», «СЕБ Банк», м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належали Олександру Адарічу.

Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Фідобанк» у травні 2016 року, а в липні почав процедуру ліквідації фінустанови.