Путін вирішив, що рубль обвалили валютні спекулянти

Російська влада збирається скоординуватися і зупинити спекулятивний тиск на курс рубля, застосовуючи жорсткі заходи проти гравців валютного ринку, повідомляє Reuters.

Звертаючись із посланням до Федеральних зборів, президент Володимир Путін сказав, що спекулювати на курсі рубля не можна:

"Банк Росії перейшов до плаваючого курсу, але це не означає, що Банк Росії самоусунувся від впливу на ринок рубля, що курс рубля може безкарно ставати об'єктом фінансових спекуляцій".

"Я прошу Банк Росії й уряд провести жорсткі скоординовані дії, щоб відбити бажання в так званих спекулянтів грати на коливаннях курсу російської валюти".

"Влада знає, хто ці спекулянти, й інструменти впливу на них є, прийшов час скористатися цими інструментами", - сказав Путін.

Рубль досяг локального піку після прямих погроз Путіна на адресу валютних спекулянтів, але до кінця виступу президента знову пішов у мінус.

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Банкіри казали, що основні покупці валюти на біржі останнім часом - це не банки-спекулянти, обмежені допустимим розміром відкритої валютної позиції, а корпорації, що наростили "валютні подушки" перед великими виплатами зовнішнього боргу і на тлі загальної нервозності, песимістичних економічних очікувань та прогнозів.