Україна через війну на сході втратила 3 млрд гривень митних платежів

Втрати державного бюджету за митними платежами через війну на сході перевищили 3 млрд грн, при цьому в доларовому еквіваленті тільки в листопаді митниця недоотримала 93 млн дол. платежів, повідомив під час брифінгу в Києві перший заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко.

«У січні - листопаді митниця перерахувала до бюджету 107 млрд грн. Ми з початку року – в першому кварталі - мали відставання в «мінус» 4 млрд. Ситуація не поліпшилась і це відставання ми не покрили, – сказав Макаренко. – Тільки через війну на сході ми втратили 3,193 млрд грн. А щоб бути об'єктивними, то тільки в листопаді ми втратили в зоні проведення антитерористичної операції 93 млн. дол. митних платежів. Це якщо порівнювати такий самий період минулого року».

Разом з тим, Макаренко наголосив, що в результаті проведених антикорупційних заходів надходження до бюджету повністю відображають картину імпортних товарних надходжень до країни.

«Якщо порівнювати показники і «відняти» об'єктивні втрати – і по Криму, і по сходу, який перераховував значну частину митних платежів, фактично оподаткування в доларовому еквіваленті відповідає тим обсягам імпорту, які приходять до країни», - наголосив Макаренко.

Раніше в ДФС відзначали, що держбюджет щомісячно недоотримує 250 млн грн митних платежів і зборів у зв'язку з воєнними діями на сході країни.

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Україна веде з квітня поточного року антитерористичну операцію у ряді районів Донецької і Луганської областей. Упродовж липня і серпня українські силовики звільнили від терористів низку міст, але ряд населених пунктів залишаються непідконтрольними українській владі.

Обсяг відновних робіт, які необхідні вже звільненим районам регіону, становить не менш як 12 млрд грн. При цьому щодня ведення активних бойових дій вимагає бюджетних асигнувань в обсягу не менш як 80 млн. грн.