У ЄБРР заявили, що прийнятий закон про держбанки прискорить його співпрацю з «Ощадбанком»

У травні поточного року ЄБРР офіційно анонсував плани щодо входження у капітал «Ощадбанку» до кінця року.

Ухвалений Верховною Радою Закон про вдосконалення корпоративного управління в державних банках прискорить співпрацю Європейського банку реконструкції та розвитку з «Ощадбанком».

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Про це написав керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж у соцмережі Facebook, коментуючи ухвалення парламентом закону «Про вдосконалення функціонування фінансового сектора в Україні».

Маліж зазначив, що вражений цією довгоочікуваною подією. «Тепер ЄБРР може прискорити співпрацю з «Ощадбанком», - написав він.

Представник ЄБРР подякував за участь у процесі нинішнє і колишнє керівництво Міністерства фінансів, державних «Ощадбанку» і «Укрексімбанку», а також представників ЄБРР, Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення корпоративного управління в держбанках, який передбачає формування наглядової ради держбанку з дев'яти членів, в числі яких шість незалежних і по одному представнику президента, Кабінету міністрів і парламенту.

Держава через Міністерство фінансів володіє чотирма з найбільших за обсягом активів фінустановами - «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

У листопаді 2016 року Міністерство фінансів підписало меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку про підтримку «Ощадбанку», а у травні поточного року ЄБРР офіційно анонсував плани входження у капітал фінустанови до кінця року.