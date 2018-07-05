Експерт Ігор Плохой: Захист інвесторів від зловживань на ринках капіталу збільшить інвестиції в Україну

Зокрема, на його погляд, більш високий рівень незалежності необхідно надати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Захист інвесторів від зловживань на ринках капіталу збільшить інвестиції в Україну.

Про це заявив експерт в області фінансів та інвестицій Ігор Плохой.

«Збільшити інвестиції в Україну можливо лише в тому випадку, якщо інвестори будуть захищені від зловживань з цінними паперами на ринках капіталу, – говорить експерт. – Забезпечити захист інвесторів можливо шляхом надання максимальної протидії цим зловживанням, поліпшення дисциплінованості учасників фондового ринку та підвищення довіри до регулювання фондового ринку на рівні держави».

Зокрема, на його погляд, більш високий рівень незалежності необхідно надати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

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«Якщо ми хочемо бачити зростання інвестицій, однозначно потрібно розуміти, що для досягнення цієї мети НКЦПФР потрібно надати більш високий рівень незалежності, в тому числі фінансової, а також забезпечити всі необхідні правові умови здійснення міжнародного співробітництва», – впевнений Ігор Плохой.

За його словами, фінансова незалежність НКЦПФР має на увазі те, що Нацкомісія зможе отримувати плату за надання адміністративних послуг та зовнішню допомогу як від мікрофінансових організацій (МФО), так і від інших держав.

«Важливо, щоб за надання адмінпослуг НКЦПФР отримувала плату, а також допомогу ззовні від МФО та інших держав», – підкреслив Ігор Плохой.